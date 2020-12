Incendio in un negozio a Pozzuoli, non si esclude atto doloso

In un negozio di Pozzuoli, in provincia di Napoli, è divampato un incendio la scorsa notte. I carabinieri non escludono l' atto doloso. Da quanto appreso, il locale è di proprietà di un uomo che dai controlli è risultato incensurato. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco solo in mattinata. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.