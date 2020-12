Napoli, padre e figlio feriti in una rissa per futili motivi

La notte scorsa a Napoli un uomo e suo figlio sono rimasti feriti in una rissa per futili motivi avvenuta nella zona di Porta Capuana.

La vicenda

Da quanto trapela, l'uomo di 51 anni, pregiudicato, è arrivato all'Ospedale del Mare con una ferita di arma da taglio al fianco sinistro: è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico (non è in pericolo di vita). Invece, il figlio di 32 anni, anche lui con precedenti, è all'ospedale Pellegrini per una ferita d'arma da taglio al braccio sinistro.