Napoli, pistola e droga in autorimessa: arrestato

In manette un uomo di 52 anni, G.B., ora nel carcere di Poggioreale: è accusato di detenzione di droga a fini di spaccio

A Napoli i carabinieri hanno arrestano per detenzione di droga a fini di spaccio, detenzione di arma da sparo e ricettazione G.B., 52enne di Chiaiano.

La perquisizione

Durante una perquisizione in un'autorimessa, i militari hanno trovato in una scatola di cartone una pistola calibro 9 con matricola abrasa e 15 proiettili nel caricatore. E ancora un chilo e mezzo circa di marijuana, imbustata in cinque confezioni. Il 52enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.