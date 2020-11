Casalnuovo, 19enne accoltellato e ucciso: si costituisce l’assassino

Si è costituito, nella tarda serata di ieri, l'assassino reo confesso di Simone Frascogna, il 19enne morto dopo essere stato accoltellato la notte tra martedì e mercoledì scorsi a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Si tratta di D.I., carrozziere 18enne, che si è consegnato ai carabinieri accompagnato dal suo avvocato Antonio Iorio. Lo riferiscono organi di stampa. È accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, e del tentato omicidio dell'amico del 19enne.

L'omicidio e le indagini

Sono state sette le coltellate alle spalle, al culmine di una lite per futili motivi, di viabilità, caratterizzata, inizialmente, da calci e pugni. Una violenta aggressione che ha visto Simone (esperto di arti marziali) e i suoi due amici soccombere. Quella sera, dopo l'accaduto, il 18enne, ha fatto perdere le tracce. I carabinieri di Castello di Cisterna (in provincisa di Napoli), che lo avevano subito identificato grazie alle nitide immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona, insieme con gli altri due ragazzi, due minorenni, che erano con lui, si sono recati nella sua abitazione e in quella degli altri due giovani. Ma il ragazzo a casa non c'era. Trovati e sottoposti a fermo quella sera, invece, gli altri due che rispondono degli stessi reati contestati dalla Procura di Nola (in provincia di Napoli) al giovane 18enne.