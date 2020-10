Maltempo in Campania, collegamenti a singhiozzo con Ischia e Procida

Numerose le corse cancellate mentre il servizio degli aliscafi per entrambe le isole è stato sospeso

Disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e Procida a causa del forte vento di scirocco. Numerose le corse cancellate mentre il servizio degli aliscafi per entrambe le isole è stato sospeso (LE PREVISIONI A NAPOLI - IL MALTEMPO IN ITALIA).

Le compagnie di navigazione stanno assicurando al momento alcuni collegamenti per Napoli e Pozzuoli solo con navi; previste ulteriori sospensioni per la serata.