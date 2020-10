Droga, spaccio in provincia di Napoli: arrestate 15 persone

Alcuni degli indagati ricevevano l'ordine al telefono e poi consegnavano la droga in luoghi diversi

Sono 14 le persone finite in carcere e una ai domiciliari al termine di un'indagine sullo spaccio di stupefacenti nei comuni di Villaricca, Mugnano, Calvizzano e Giugliano, nel Napoletano.

Gli arrestati

Le persone arrestate, di età compresa tra i 22 ed i 62 anni, devono rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni degli indagati ricevevano l'ordine al telefono e poi consegnavano la droga in luoghi diversi. Sarebbero state utilizzate, inoltre, delle staffette per l'approvvigionamento dello stupefacente e poi per l'occultamento delle dosi. Nel corso delle indagini è stato recuperato un chilo e 300 grammi di hascish, marijuana e cocaina.