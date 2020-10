Incidente nel Casertano, scontro frontale tra auto: tre feriti

Tre persone ferite e due auto in fiamme, è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada che collega Alife a Gioia Sannitica, nel Casertano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti e spento le fiamme che avvolgevano le due auto. Secondo quanto emerso i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per stabilire le cause dell'incidente.