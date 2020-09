Sorpresi con 300 grammi di marijuana, due arresti nel Casertano

I poliziotti hanno poi trovato nell’abitazione della coppia il materiale necessario per essiccare e confezionare lo stupefacente, oltre a 1.100 euro in contanti. Entrambi sono stati portati in carcere

Agenti del commissariato di Marcianise (Caserta) hanno arrestato una coppia di conviventi per detenzione ai fini di spaccio di droga. I due, lui di 55 anni, lei 40enne, sono stati sorpresi dai poliziotti con 300 grammi di marijuana già divisi in dosi. Poi, durante la perquisizione della loro abitazione di Capodrise, è stato trovato il materiale necessario per essiccare e confezionare lo stupefacente, oltre a 1.100 euro in contanti. Entrambi sono stati portati in carcere.