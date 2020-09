Agguato a Castel Volturno, ucciso uomo di 30 anni

In queste ore i carabinieri stanno indagando su un agguato avvenuto ieri sera a Castel Volturno, in provincia di Caserta, durante il quale ha perso la vita un cittadino nigeriano di 30 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco, mentre un altro connazionale di 36 anni è stato ferito agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato alla clinica Pineta Grande.

La vicenda

Il fatto è avvenuto in via Brescia. Dai primi accertamenti realizzati, sembra che il killer (si indaga se vi fosse qualche altro complice) sia arrivato davanti all'abitazione della vittima designata, facendo fuoco prima contro l'uomo che è poi rimasto ferito, quindi contro il "bersaglio prescelto", che intanto era sceso di corsa per vedere cosa stesse accadendo. Questi è stato colpito da almeno quattro proiettili. Si sarebbe trattato di un regolamento di conti maturato nell'ambito delle attività criminali solitamente gestite dai nigeriani, come lo spaccio di droga e la prostituzione, ma non si tralascia alcuna pista.

Il sindaco: "Castel Volturno è incontrollabile"

"Castel Volturno è ormai incontrollabile. Dopo la fine del lockdown è visibilmente cresciuta la popolazione degli immigrati irregolari; erano 20mila a inizio anno, oggi sono 22-23 mila. Episodi come l'agguato di ieri sono la conseguenza di questo mancato controllo del territorio, impossibile da attuare con gli uomini e i mezzi che abbiamo. Sono molto preoccupato". Così il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella.