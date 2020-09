Pomigliano D'Arco, tenta di raggirare un anziano: arrestato

I carabinieri della stazione di Sant'Anastasia hanno arrestato per truffa aggravata un 34enne di Pomigliano D'Arco.

Il tentativo di raggiro

L'uomo stava percorrendo via Pomigliano a bordo della sua utilitaria quando è andato in scena con un finto danneggiamento del suo specchietto retrovisore. Individuata la sua vittima, un 81enne del posto, ha simulato un piccolo scontro tra auto e poi avvicinato e fermato l'anziano e gli ha suggerito di evitare di coinvolgere le assicurazioni, proponendo di risolvere la cosa con una stretta di mano e 100 euro per ripagare il danno. L'anziano preso di sorpresa dalla situazione e preoccupato da possibili conseguenze, è caduto nelle trame del 34enne e consegnato una banconota da 100 euro. La scena anomala, notata da alcuni passanti, ha fatto scattare immediatamente una segnalazione ai militari che, dopo pochi attimi, sono giunti in zona, individuando il soggetto con ancora in mano il denaro appena consegnato dall'anziano. In manette, è stato sottoposto ai domiciliari.