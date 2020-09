Caserta, scontro tra auto: un morto e quattro feriti

Tragedia in provincia di Caserta per un incidente stradale avvenuto nella notte sulla superstrada Anas Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che l'auto su cui viaggiavano quattro giovani ha urtato la vettura condotta da un 42enne, che è deceduto all'ospedale di Caserta per le lesioni riportate. Anche i quattro giovani - due ragazzi e due ragazze - sono stati portati in ospedale.