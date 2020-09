Barano d'Ischia, sorpreso con due chili di marijuana: arrestato 48enne

A disposizione del 48enne anche un dispositivo per sigillare le dosi sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Barano d'Ischia, in provincia di Napoli, per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato e poi sequestrato 13 sacchetti per alimenti contenenti in totale due chili di marijuana. A disposizione del 48enne anche un dispositivo per sigillare le dosi sottovuoto, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In manette, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Denunciato 32enne sorpreso in possesso di cocaina

Sempre a Barano d'Ischia i carabinieri hanno denunciato un 32enne trovato in possesso di tre dosi di cocaina di materiale vario per il confezionamento e il taglio della droga.