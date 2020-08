Raid nel Napoletano, giovane ferito con 5 colpi di pistola alle gambe

L’episodio nella notte a Torre Annunziata. Vittima un 24enne, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia: non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Il sindaco: “Tolleranza zero”

Un ragazzo di 24 anni è stato ferito la scorsa notte in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata, nel Napoletano, con cinque colpi di pistola alle gambe. Il giovane, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia, non è in pericolo di vita. Sul raid, avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, stanno ora indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e della locale compagnia. Il 24enne è stato aggiunto da tre colpi alla gamba sinistra e da colpi a quella destra: sul posto sono stati rinvenuti tre bossoli calibro 7,65.

Il sindaco: “Tolleranza zero”

A poche ore dall’accaduto, è intervenuto il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, che ha chiesto “alle forze dell'ordine di proseguire senza sosta nell'azione di contrasto alla criminalità e di dare il proprio supporto agli agenti di polizia locale, il cui organico è fortemente ridimensionato, affinché possa esserci un controllo costante e capillare del territorio. È necessario - ha aggiunto - avere tolleranza zero nei confronti di chi con prepotenza ed arroganza continua ad agire violando la legge. Nel giorno del trentaseiesimo anniversario della strage di Sant'Alessandro, in cui persero la vita otto persone, tra cui Francesco Fabbrizzi, completamente estraneo a fatti legati alla camorra - ha concluso il primo cittadino - ribadiamo con forza e determinazione la nostra condanna alla violenza ed a qualsivoglia forma di illegalità”.