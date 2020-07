Napoli, ricettazione e carte di credito rubate: arrestato latitante

L'uomo è accusato, insieme ad altre 14 persone, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed all'indebito utilizzo, con metodi fraudolenti, di carte di credito rubate ed è ritenuto uno dei capi dell'organizzazione

Era sfuggito all'arresto il 1 luglio, durante un'operazione contro un'organizzazione specializzata nell'uso fraudolento di carte di credito. S. C., 39 anni, è stato arrestato questa notte dai carabinieri, che lo hanno rintracciato in un parco residenziale del quartiere Miano, a Napoli. L'uomo è accusato, insieme ad altre 14 persone, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione ed all'indebito utilizzo, con metodi fraudolenti, di carte di credito rubate ed è ritenuto uno dei capi dell'organizzazione.