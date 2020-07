Incendio a Ercolano, bruciano sterpaglie

I soccorritori stanno lavorando per evitare che il rogo posso propagarsi in alcuni campi attigui dove sono presenti alcune serre

Nella tarda mattinata in provincia di Napoli, a Ercolano, è divampato un incendio in via Roma. Ad alimentare le fiamme sarebbero sterpaglie che fanno levare una intensa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I soccorritori stanno lavorando per evitare che il rogo posso propagarsi in alcuni campi attigui dove sono presenti alcune serre.