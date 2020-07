Napoli, sorpresi con droga in casa a Fuorigrotta: arrestata coppia

Una coppia di coniugi, A.V. e P.A., entrambi di 53 anni, è stata arrestata a Napoli dopo che nell'abitazione dove i due vivono nel quartiere Fuorigrotta sono state trovate 920 dosi di marijuana, dal peso complessivo di un chilo, e 30mila euro. Oltre alla coppia, già nota alle forze dell'ordine, sono state denunciate altre cinque persone, parenti e conviventi dei due.

La perquisizione nell'area condominiale

Durante la perquisizione nell'area condominiale del palazzo, dove i due abitano, sono stati trovati 35 grammi di cocaina già suddivisa in 15 dosi e pronta alla vendita, 37 grammi di hashish pronta per il commercio, due coltelli per il taglio dello stupefacente, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e altri 55mila euro. I coniugi sono stati condotti uno nel carcere di Poggioreale e l'altro a Pozzuoli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.