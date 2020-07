Napoli, scoperta 50enne che prendeva pensione della zia morta nel 2013

Per quattro anni è riuscita a intascare la pensione e l’indennità di invalidità della zia, morta nel 2013, con cui abitava: per questo a una donna di 50 anni è stato notificato dai militari della guardia di finanza di Torre Annunziata (Napoli) un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale su richiesta della procura. La 50enne, residente a Santa Maria la Carità (Napoli), avrebbe ritirato per tutti questi anni la "reversibilità" e l'indennità di invalidità civile che l'Inps accreditava sul conto corrente intestato a lei e alla zia deceduta. Il provvedimento di sequestro fino a 50mila euro, pari a quanto la donna avrebbe percepito indebitamente, riguarda una parte dell'appartamento del quale ha 50enne la disponibilità.