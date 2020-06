Napoli, in camera da letto pistola pronta a sparare: arrestato 28enne

La pistola era in una pochette, nascosta nell’intercapedine tra l'armadio e la parete. L’uomo è stato trovato anche in possesso di un grammo di hashish

Un 28enne di Qualiano (Napoli), già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Castello di Cisterna con l’accusa di detenzione di arma clandestina. L’arma, una pistola semiautomatica calibro 6,35 con 5 proiettili, matricola punzonata e marca abrasa, è stata ritrovata nel corso di una perquisizione nella camera da letto del 28enne. La pistola era in una pochette, nascosta nell’intercapedine tra l'armadio e la parete. L’arrestato è stato trovato anche in possesso di un grammo di hashish ed è stato condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.