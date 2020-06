Incidente a Caserta, moto contro bici: morto un ciclista 80enne

È avvenuto in viale Medaglie d’Oro, nei pressi dell’ingresso dello stadio Pinto. Il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo campano. Dalla dinamica ricostruita dalla polizia locale, sembra che uno dei due fosse contromano

È di un morto e un ferito grave il tragico bilancio di un incidente tra una moto e una bici, avvenuto in viale Medaglie d'Oro a Caserta, nei pressi dell'ingresso dello stadio Pinto. La vittima è un 80enne che viaggiava in bici. Il motociclista è stato invece trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta. Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Luigi De Simone, sembra che uno dei due stesse andando contromano, ma la dinamica non è stata ancora ricostruita.