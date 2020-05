Napoli, truffa una donna di 80 anni: arrestato 26enne

Un giovane di 26 anni di Acerra (Napoli) si era fatto dare oltre 4 mila euro da una donna di 80 anni, nel quartiere Posillipo di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno bloccato subito dopo la truffa, durante controlli sul territorio. Il giovane, P. C., già noto alle Forze dell'Ordine, aveva in tasca l'intera somma, che è stata restituita alla vittima. Spacciandosi prima per suo nipote poi per un corriere, è riuscito a farsi consegnare dall'anziana 4.100 euro. Ha telefonato alla donna, chiedendole di accettare un pacco ordinato giorni prima sul web, del valore di 4100 euro. Poi si è presentato a casa dell'anziana, questa volta nelle vesti del corriere. La donna, cadendo nel tranello, gli ha consegnato la somma in contanti, in cambio del plico che in realtà conteneva solo un vecchio volume di un'enciclopedia medica.