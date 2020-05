Mugnano di Napoli, investe un vicino dopo una lite: arrestato 45enne

Il primo maggio il 45enne ha litigato vivacemente con il vicino, con cui da tempo era in rotta per motivi riguardanti la gestione del condominio, e poi lo ha travolto con l'auto

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Mugnano di Napoli con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, ha travolto e ferito con la propria auto il vicino di casa con cui aveva litigato poco prima per motivi condominiali. L'uomo è stato individuato dai carabinieri e condotto in carcere su ordine del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.

La lite

I fatti risalgono allo scorso primo maggio, quando il 45enne ha litigato vivacemente con il vicino, con cui da tempo era in rotta per motivi riguardanti la gestione del condominio. La lite è stata interrotta a fatica dai familiari dei due uomini. Sembrava essere tornata la calma, ma dopo un po’ di tempo il 45enne, secondo quanto accertato dai carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli Nord, ha visto il vicino per strada, ha preso l’auto e lo ha travolto ferendolo. Il suo gesto è stato visto da testimoni che lo hanno poi riferito ai carabinieri.