In casa serra di marijuana e un'arma: denunciato 47enne a Ischia

Intervenuti per sedare una rissa tra familiari, i carabinieri hanno trovato in casa una piccola serra di marijuana in casa e droga. E’ successo a Ischia questa mattina. Arrivati sul posto, i militari hanno sentito un forte odore di marijuana e, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione scoprendo sette piantine di cannabis in una piccola serra artigianale realizzata nella camera da letto. In casa sono poi stati trovati 32 grammi di marijuana essiccata e pronta per il confezionamento, una mazza da baseball e una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso con 2 confezioni di piombini. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi.