Una fila di volanti coi lampeggianti accesi ha reso omaggio a Pasquale Apicella, poliziotto morto in servizio il 27 aprile scorso, sfilando sotto casa del collega. Il saluto è stato ripreso dai familiari della vittima, affacciati al balcone, commossi. Fra loro anche il figlio di Apicella, un bimbo di 6 anni che, abituato ad associare a quelle divise il rientro a casa del padre, alla vista delle volanti ha chiesto: “Dov’è papà?”.

La visita di Franco Gabrielli

I familiari di Apicella quest’oggi hanno ricevuto anche la visita da parte del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che si è recato a Marano dove vive la moglie del poliziotto, con i due figli. Successivamente, accompagnato dal Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha raggiunto il Commissariato Secondigliano, dove Apicella prestava servizio.

L'incidente

Apicella è morto nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca. Nella fuga i rapinatori hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della polizia, che procedeva nel regolare senso di marcia. L'impatto è stato violentissimo. Nell’incidente un altro poliziotto è rimasto ferito, l'assistente capo Salvatore Colucci.

La vittima

Apicella ha lasciato la moglie e due figli, di sei anni e uno di pochi mesi. In polizia dal dicembre dal 2014, è stato prima all'ufficio del personale della Questura di Milano. Dal giugno 2016 ha lavorato al commissariato Trastevere e dall'ottobre 2017 era a Napoli, prima al commissariato Scampia e successivamente, dal dicembre 2019, al commissariato di Secondigliano.

Il cordoglio della polizia penitenziaria



Il dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria Pasquale Colucci, in rappresentanza dell'amministrazione carceraria campana, si è recato stamattina davanti alla Questura di Napoli per esprimere il cordoglio del Corpo e del Dipartimento per la morte dell'agente scelto Pasquale Apicella. "Ci congratuliamo con il comando ntp di Secondigliano - dichiarano il presidente del sindacato USPP Giuseppe Moretti e il segretario della Campania Ciro Auricchio - diretto dal dirigente aggiunto Pasquale Colucci che in giornata odierna in rappresentanza del corpo di polizia penitenziaria ha reso gli onori al collega della polizia di stato Pasquale Apicella tragicamente morto in servizio. La segretaria nazionale e regionale Campania USPP si unisce agli oneri resi al giovane collega deceduto ed esprime sentite condoglianze alla famiglia”.