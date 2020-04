Si è conclusa con un lieto fine la disavventura che ha visto come protagonista un ragazzo affetto da autismo, allontanatosi dai familiari mentre insieme a loro percorreva Via Palizzi, all’altezza del Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Napoli. È accaduto domenica sera, quando la madre, disperata, ha contattato la Centrale Operativa della polizia locale partenopea segnalando la scomparsa del figlio. Subito sono stati allertati gli agenti motociclisti, che hanno rintracciato il ragazzo in via Nardones. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno accompagnato fino in Piazza Trieste e Trento tenendolo per mano, come testimonia una bella foto pubblicata su Facebook dall’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Napoli. Gli agenti hanno quindi atteso insieme a lui l’arrivo della madre, prontamente avvisata, alla quale lo hanno affidato.

Il post (Facebook)

Le parole del Comandante

"Non è il primo caso in cui la sensibilità delle donne e degli uomini del Corpo della Polizia Locale si manifesta nei confronti dei nostri concittadini più deboli", ha commentato il Comandante, Ciro Esposito. "La foto che ho ricevuto pochi minuti dopo che la vicenda si era positivamente chiusa - ha raccontato - mi ha profondamente emozionato e testimonia come, sempre di più, la Polizia Locale è e vuole essere accanto e di sostegno alla nostra Collettività".