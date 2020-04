Agguato a un giovane imprenditore nel Napoletano: avviate le indagini

Un uomo, imprenditore di 29 anni, è stato ferito a colpi di arma da fuoco ad entrambe le gambe, verso le 17.30 di ieri pomeriggio a San Giorgio a Cremano (Napoli).

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, attivo nel ramo della ristorazione, sarebbe stato avvicinato in via Pittore da una persona col volto coperto che gli ha esploso contro diversi colpi. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, non tralasciano alcuna pista: dal racket al movente passionale. Al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Il sindaco: “Gesto gravissimo”

''Un gesto gravissimo su cui sono certo che le forze dell'ordine faranno luce individuando il colpevole" – ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno che polemizza per la pubblicazione sui social delle immagini del giovane a terra insanguinato subito dopo il fatto. "L'ignoranza e la sfacciata volontà di qualche like - scrive su Facebook - da parte di un esponente della Lega locale non può violare la privacy di un giovane lavoratore".