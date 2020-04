Napoli, non si ferma all'alt della polizia: denunciato 35enne

Gli agenti del commissariato Vomero, a Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt in via Pigna, nei pressi della rampa della Tangenziale, ad una persona a bordo di un'auto che procedeva ad alta velocità, il conducente ha però accelerato tentando di scappare, ma è stato rintracciato in piazzetta Durante dove, nel suo appartamento, sono stati rinvenuti due grammi di hashish. Il 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionato per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.