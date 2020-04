25 aprile, a Napoli manifestazione per chiedere reddito e stop affitti

E’ in corso a Napoli una manifestazione in piazza del Municipio, a cui prendono parte appartenenti al gruppo di disoccupati '7 novembre' e militanti dei centri sociali, per chiedere l'erogazione di un reddito universale. I partecipanti hanno esposto uno striscione con la scritta 'Salario, reddito e tamponi per tutti. Stop ad affitti e bollette', mentre per terra sono state messe alcune buste con la spesa. A Palazzo San Giacomo intanto è in programma la deposizione di una corona di alloro sulla targa commemorativa.

Momenti di tensione

Ci sono stati momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti quando sul posto è intervenuto il reparto mobile della Polizia. Gli agenti hanno fatto allontanare i presenti e li hanno identificati. Due di loro sono stati condotti in Questura per accertamenti mentre gli altri manifestanti intonavano 'Bella Ciao'.

