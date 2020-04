Terzigno, carabinieri sventano l'esplosione di un bancomat

A Terzigno, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno sventato un colpo a un bancomat. Impegnati in un'attività di vigilanza lungo le strade e i locali commerciali dell'area vesuviana, i militari hanno notato in corso Alessandro Volta la manomissione del bancomat: nell'erogatore del denaro infatti era stata applicata, grazie all'utilizzo di schiuma espansa, una miccia a lenta combustione e un tubo del gas. Il sistema artigianale era pronto per essere fatto esplodere.

L'arrivo dei carabinieri

Probabile che i malviventi non abbiano completato la loro azione criminale perché disturbati dall'arrivo delle forze dell'ordine e costretti a fuggire. La zona è stata messa in sicurezza dal nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.