Incidente nel Salernitano, si ribalta con l'auto sulla A2: un morto

Un militare di 33 anni, originario di Maddaloni (Caserta), è morto in un incidente avvenuto questa mattina, verso le 5.30, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza di Eboli (Salerno), lungo la carreggiata Sud. Ancora da chiarire le cause per le quali l'auto sulla quale viaggiava il militare si è ribaltata. Per il 33enne non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi dei sanitari dell'Humanitas. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Eboli, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.