Coronavirus, il video dei carabinieri di Napoli: "Possiamo aiutarvi"

"Come cantava Pino Daniele, a Napoli, come in tutta Italia, siamo mille paure, ma anche mille colori. E sappiamo che non siamo soli". E sono proprio le note e le parole che il cantautore partenopeo, scomparso cinque anni fa, ha dedicato alla sua città a fare da sottofondo al video pubblicato su Facebook dai carabinieri di Napoli. "Possiamo aiutarvi" è il titolo del filmato, con le immagini che testimoniano l'operato degli uomini dell'Arma in questi giorni di emergenza coronavirus in città, tra controlli, aiuti ai cittadini più in difficoltà e vicinanza agli operatori sanitari, e che comunicano la vicinanza dei militari a tutta la popolazione. Un impegno gratificato dai tanti messaggi ricevuti, in particolare da parte dei bambini, che hanno voluto ringraziare i carabinieri con i loro disegni.