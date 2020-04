Napoli, dopo furto del cellulare scatta foto ai ladri da remoto: presi

Una donna di 37 anni è riuscita a incastrare i due uomini che le avevano rubato il cellulare grazie a un’app, scattando loro una foto da remoto. E’ successo a Napoli: la donna è stata scippata sulle scale mobili della stazione metropolitana di piazza Garibaldi. Accortasi del furto, la vittima si è messa al computer e, sfruttando un'applicazione che aveva installato in precedenza sullo smartphone rubato, è riuscita a fotografare, a loro insaputa, il viso dei due ladri mentre armeggiavano con il cellulare.

Le indagini

La donna ha poi fatto avere le immagini ottenute agli agenti del commissariato Vicaria Mercato, i quali sono riusciti a identificare i due ladri. I due, trovati in possesso di altri cellulari verosimilmente rubati, sono stati denunciati per ricettazione. Tra i telefoni rinvenuti, però, non c'era quella della 37enne. I due sono stati anche denunciati per avere violato le norme anti contagio e per furto di energia elettrica: l'impianto della loro abitazione infatti era collegato all'illuminazione pubblica.