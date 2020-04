Napoli, vede i carabinieri e fugge: preso dopo inseguimento

Un uomo di 54 anni è stato fermato questa notte a Napoli dopo essere fuggito alla vista dei carabinieri. E’ successo in via Torricelli, nel quartiere Pianura, periferia occidentale del capoluogo partenopeo. Quando i militari gli hanno intimato l'alt, l’uomo, a bordo della propria auto, ha accelerato e si è dato alla fuga. Dopo un inseguimento e una serie di manovre spericolate per tentare di seminare i militari, è stato bloccato. Il 54enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato inoltre sanzionato in base alla normativa in vigore per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.