Dal Beneventano a Scampia per rifornirsi di droga: arrestati

Si erano recati nel quartiere Scampia, a Napoli, da Ceppaloni (Benevento) per rifornirsi di droga. Un uomo di 50 anni ed una donna di 34 sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. I due, già denunciati in passato, erano a bordo di una utilitaria, sono stati fermati da una pattuglia della radiomobile. Sull'auto i militari hanno trovato 55 grammi di hashish, 3 di marijuana e 0,6 di cocaina, già divisi in dosi. I due arrestati sono stati trasferiti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.