Pistola e droga trovate in un terreno abbandonato nel Napoletano

Una pistola e qualche dose di droga sono state trovate dai Carabinieri a Lettere, comune di 6mila abitanti in provincia di Napoli, in un terreno abbandonato di Via Bosco Ramoli. Nella sterpaglia, i militari della locale Stazione hanno recuperato una rivoltella calibro 8 con matricola e marca cancellate, 33 proiettili dello stesso calibro e 2,4 chili di marijuana. L' arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per la commissione di un reato.