Coronavirus: a Scampia poca gente in strada. Le immagini dal drone

''Una situazione ordinata e un sostanziale rispetto dei divieti': è quanto è stato rilevato dalle forze dell’ordine a Scampia (Napoli) dopo i controlli sul rispetto delle ordinanze per il contenimento del coronavirus. Controlli che prevedono anche l’utilizzo di droni. “Probabilmente - riferiscono dalla polizia metropolitana - la presenza delle forze dell'ordine funge da deterrente, così come anche l'inasprimento delle misure restrittive e l'annuncio di una stretta dei controlli''.

I controlli

Da lunedì la polizia metropolitana ha raddoppiato le pattuglie per le attività di contenimento portando all'80 per cento delle forze disponibili il contingente dedicato al controllo del rispetto delle norme, per il quale ha istituito un'apposita sala di coordinamento presso il Comando di via Pietravalle. Inoltre è stato approntato il numero 0813736320, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17.00, attraverso il quale i cittadini possono ricevere informazioni circa l'applicazione delle misure previste dai dpcm e dalla ordinanze della Regione Campania e dove possono segnalare assembramenti e violazioni così da consentire interventi immediati delle pattuglie nell'area.

La denuncia dei Verdi

Nei giorni scorsi il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli aveva denunciato una corsa clandestina di motociclette nel quartiere di Scampia. “Si tratta - aveva spiegato Borrelli - di un filmato che mostra una corsa clandestina di motociclette svolta in pieno giorno in via Antonio Labriola. Questo tipo di azioni scellerate non solo sono irrispettose nei confronti di quelle tante persone che sono chiuse in casa per rispettare i decreti di sicurezza ma sono anche molte pericolose”.