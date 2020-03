Nel Casertano salgono a 133 i casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), tra cui un bambino di tre mesi risultato positivo a Succivo. Ed è ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli don Giuseppe Mazzafaro, segretario particolare del cardinale Crescenzio Sepe. Il sacerdote, sofferente da alcuni giorni per sintomi influenzali, di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni è stato sottoposto al tampone Covid-19 che ieri ha dato esito positivo. Sequestrata dalla guardia di finanza a Sant'Antimo una fabbrica di detersivi e saponi che vendeva online anche igienizzante per mani, prodotto senza alcuna autorizzazione ministeriale.

10:15 - Positivo segretario dell'arcivescovo di Napoli

E' ricoverato nell'ospedale Cotugno di Napoli don Giuseppe Mazzafaro, segretario particolare del cardinale Crescenzio Sepe. Il sacerdote, sofferente da alcuni giorni per sintomi influenzali, di fronte all'aggravarsi delle sue condizioni è stato sottoposto al tampone Covid 19 che ieri ha dato esito positivo. La notizia, riportata stamane da alcuni media, è stata confermata da fonti della curia partenopea. Il cardinale Sepe sta bene e sarà sottoposto a tampone nelle prossime ore, nell'ambito delle verifiche che la Asl sta compiendo su tutti i contatti che il sacerdote ha avuto prima di ammalarsi. Gli uffici della curia arcivescovile sono già chiusi da due settimane e il cardinale si trova per ora da solo nel suo appartamento.

9:16 - Tiene aperto nonostante i divieti, denunciato barbiere

Un barbiere di 39 anni, cha ha tenuto l'attività aperta nonostante i divieti, è stato denunciato dai carabinieri nel quartiere Poggioreale di Napoli. I militari hanno notato, percorrendo via Taddeo da Sessa, una persona uscire repentinamente da una barberia. All'interno dell'esercizio commerciale è stato individuato il 39enne, titolare, che è stato denunciato perché stava lavorando nonostante i divieti.

9:15 - Morto 89enne a Torre del Greco

Un89enne di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è morto dopo essere risultato positivo al tampone del Coronavirus. È quanto comunicato dal Centro operativo comunale presieduto dal sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, e riunito in seduta permanente a palazzo Baronale. Sempre dal Coc arriva anche la notizia che sono tre i nuovi casi di positività al Covid-19 che riguardano Torre del Greco: sale così a 34 il numero complessivo di cittadini risultati positivi ai tamponi e certificati dall'Asl Napoli 3 Sud. Di questi 22 risultano ospedalizzati, mentre 12 sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

"Continuano a parlare i numeri - dichiara il sindaco Giovanni Palomba - Purtroppo i dati che stiamo registrando in questi giorni ci evidenziano una situazione delicata e in costante trasformazione per la città. Esprimo la mia solidarietà ed il mio personale cordoglio ai familiari del compianto concittadino. È quanto mai fondamentale, da parte di tutti, il rispetto delle misure imposte a tutela e salvaguardia della salute pubblica. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo".

9:04 - Nel Casertano 133 casi in totale, bimbo positivo a Succivo

Sono 133 i casi di positività al Coronavirus nel Casertano, nove in più rispetto alla giornata di domenica: nel dato rientrano anche 11 decessi e tre guariti. A Succivo è risultato positivo il più giovane contagiato del Casertano, si tratta di un bimbo di tre mesi. Tre nuovi casi di positività anche nella città di Caserta, si tratta di due donne di 56 e 49 anni e di un 55enne; 14 i contagiati nel capoluogo, tra cui rientrano un bimbo di sei anni e due medici della locale azienda ospedaliera. Altri tre casi si sono verificati a Santa Maria la Fossa (44enne, 49enne e 20enne), dove finora non erano stati registrati casi; una donna di 28 anni è risultata positiva a Teverola, un'altra a Santa Maria Capua Vetere, un 26enne a Portico di Caserta e un uomo di 44 anni a Cesa.

8:49 - Producevano igienizzante senza autorizzazione: sequestrata fabbrica

Una fabbrica di detersivi e saponi che vendeva online anche igienizzante per mani, prodotto senza alcuna autorizzazione ministeriale, è stata sequestrata dai finanzieri di Frattamaggiore (Napoli) a Sant'Antimo. Le fiamme gialle hanno sequestrato circa 300 litri di igienizzante sfuso, 792 flaconi da 150 ml di igienizzante pronti per l'immissione in vendita e più di 100.000 etichette ritenute ingannevoli. Sequestrati anche migliaia di flaconi di vari prodotti per l'igiene della persona pronti per la vendita, 28mila litri di prodotti sfusi, e macchinari per l'imbottigliamento e l'etichettatura dei flaconi. L'immobile che ospita la fabbrica è stato sequestrato in quanto risultato privo delle autorizzazioni igienico-sanitarie, antincendio e in materia ambientale. Il rappresentante legale e l'amministratore di fatto della società sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria per il reato di frode in commercio e per violazioni al Testo Unico sull'Ambiente.

8:01 - Deceduto 73enne ospite di una casa di riposo di Ercolano

È deceduto all'Ospedale del Mare di Napoli un 73enne ospite in una casa di riposo di Ercolano, in provincia di Napoli, risultato positivo al test. L'uomo era il secondo contagiato nella città degli Scavi. Lo ha comunicato il sindaco, Ciro Buonajuto, su Facebook. ''Quest'uomo aveva già le sue patologie, ma questo maledetto virus se l'è portato via in pochi giorni. C'è poco da dire in questi casi, se non stringersi al lutto dei familiari e dei conoscenti. Invito tutti a dire una preghiera per lui''.