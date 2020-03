Acerra, sequestrato impianto di produzione di fertilizzanti organici

Ad Acerra (in provincia di Napoli), nell'ambito di una mirata attività d'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Nola (nel Napoletano), i carabinieri del Noe del capoluogo campano hanno eseguito un sequestro preventivo di un impianto produzione, confezionamento e stoccaggio di fertilizzanti organici e composti azotati. La misura cautelare è scaturita in seguito a un’operazione tesa a reprimere fenomeni di illeciti di natura ambientale da parte di imprese operanti nei Comuni rientranti nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". Nel corso dell'attività ispettiva, condotta in collaborazione con personale tecnico dell'Arpa della Regione, i militari hanno accertato che la ditta in questione esercitava l'attività senza essere in possesso della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa un milione di euro.