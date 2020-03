Due decessi per Coronavirus a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sono zia e nipote: "Per noi è un giorno molto triste - afferma il sindaco, Giovanni Palomba -. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'intera amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. È un momento difficile per la nostra città, che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. È per questo che chiedo a ognuno di fare la propria parte con profonda responsabilità''. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:01 - 124 casi nel Casertano, nove i decessi

Sono 124 i casi di positività al Coronavirus nel Casertano. I dati diffusi dall'Asl attestano anche nove decessi, l'ultimo è quello di un uomo di 83 anni di Roccamonfina, morto in un clinica della provincia di Isernia. Altre positività sono emerse in comuni che non avevano ancora fatto registrare alcun caso, come Piedimonte Matese (contagiato un uomo di 63 anni), Castel Morrone e Carinola (positivi rispettivamente un 87enne e un 57enne); un uomo e una donna di 44 e 23 anni sono invece risultati positivi a San Prisco (cinque i casi in totale), un 73enne a Santa Maria a Vico (cinque i positivi) e una 45enne a Maddaloni (quattro casi). Sono inoltre 448 i cittadini del Casertano in quarantena per aver avuto contatti con persone contagiate, e 1313 quelle in isolamento volontario perché rientrate da regioni del Nord. Il totale complessivo dei positivi in Campania ammonta a 1.013.

7:04 - Due morti a Torre del Greco, sono zia e nipote

Due decessi per Coronavirus a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Si tratta di D.D.R. di 75 anni e di D.D.M. di 46 anni, zia e nipote, già in regime di ricovero ospedaliero. Sempre il Coc di Torre del Greco comunica anche che sono cinque invece i nuovi casi di tampone positivo. Sono così complessivamente 31 i cittadini positivi così come certificato dalle autorità sanitarie. ''Per noi è un giorno molto triste - afferma il sindaco, Giovanni Palomba -. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell'intera amministrazione comunale alle rispettive famiglie dei nostri concittadini vittime di questa epidemia. È un momento difficile per la nostra città, che si può superare soltanto con la collaborazione di tutti. È per questo che chiedo a ognuno di fare la propria parte con profonda responsabilità''.