Negli istituti penitenziari della Campania "sono 194 i cellulari che sono stati distribuiti. Consentirà ai detenuti di potersi mettere in collegamento ancora più agevolmente con i propri familiari". Lo rende noto il provveditore per le carceri della Campania Antonio Fullone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:39 - In Campania oltre 90 casi, totale sale a 936

Sono 99 le persone risultate positive al Coronavirus in Campania nelle ultime ventiquattro ore. Un dato sostanzialmente in linea con quello degli ultimi giorni che porta il totale dei positivi in Campania a quota 936.

8:01 - Distribuiti 194 cellulari per i detenuti della Campania

"Sono 194 i cellulari che sono stati distribuiti negli istituti penitenziari della Campania e il provveditorato sta valutando alcune iniziative di potenziamento della dotazione che consentirà ai detenuti di potersi mettere in collegamento ancora più agevolmente con i propri familiari". Lo rende noto il provveditore per le carceri della Campania Antonio Fullone. "Le normative nazionale e regionale tese a fronteggiare l'emergenza coronavirus hanno indotto il Ministero della Giustizia ad armonizzarsi". La data di ripristino dei colloqui in carcere, fissata per lunedì prossimo, è stata procrastinata e il Dap ha distribuito 1600 cellulari. Fu proprio la sospensione dei colloqui a determinare le violente rivolte nelle carceri di mezza Italia nelle scorse settimane.