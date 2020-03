Il governatore della Campania, Vincezo De Luca, ha chiesto al Governo misure drastiche per evitare arrivi incontrollati da regioni e Paesi con elevato contagio. De Luca ha emesso anche un'ordinanza per fermare tutti i cantieri edili, ad eccezione di quelli per interventi urgenti per la sicurezza e di quelli riguardanti l'edilizia sanitaria. Il sindaco di Castel Volturno (Caserta) chiede l'intervento dell'esercito in paese per poter gestire la numerosa presenza di migranti che “vivono una situazione di grande precarietà economica e sanitaria”. I pazienti positivi saranno accolti negli ospedali dell'Asl Napoli 2 Nord. Ascom ha organizzato una raccolta fondi per l'acquisto di un ventilatore polmonare da donare all'ospedale Maresca di Torre del Greco. La squadra di calcio del napoli riprenderà gli allenamenti il 25 marzo, mentre la Croce Rossa del capoluogo campano chiede che vengano effettuati i tamponi ai propri operatori sanitari. In piazza Vittoria, sempre in città, una coppia di sposi è stata denunciata perché stava scattando delle foto ricordo del proprio matrimonio. (LA DIRETTA).

11:44 – Croce Rossa Napoli: “Tamponi per operatori sanitari”

"Gli ultimi dati sul vertiginoso aumento di positività al Coronavirus del personale sanitario (medici, infermieri, operatori sanitari degli ospedali, del 118, etc) ci allarmano e preoccupano. In questo momento di grande stress e di straordinario impegno per chi lavora in prima linea nella Emergenza da Covid-19 ci sembra prioritario rassicurare gli operatori più esposti consentendo a tale personale di effettuare rapidamente i tamponi e garantendo così la loro salute, quella delle loro famiglie e dei cittadini con i quali vengono a contatto". Così, in una nota, il presidente della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio, che rinnova il suo appello al governatore De Luca "affinché l'azione di eseguire i tamponi al personale sanitario diventi prioritaria ed eseguibile già nelle prossime ore". "Molti nostri operatori del 118 sono già fermi o a rischio contagio - dice - Conosco la sensibilità e l'attenzione personale del Presidente De Luca su tale tema e ribadisco la disponibilità della CRI a mettere a disposizione personale formato e mezzi per eseguirli in tutta sicurezza".

11:41 – Napoli, scattano foto del matrimonio: denunciati

La normativa anticoronavirus non risparmia neanche i matrimoni. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, sono intervenuti in via Partenope, all'angolo con piazza Vittoria, a Napoli dove una coppia di sposi stava scattando foto ricordo insieme a due amici. I neo-sposi sono stati denunciati per violazione delle prescrizioni del Decreto governativo del 9 marzo scorso.

11:39 – Il Napoli riprenderà gli allenamenti il 25 marzo

Il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì prossimo. Lo ha annunciato il club con una nota sul suo sito ufficiale. "La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina".

11:25 – Raccolta fondi Ascom per ospedale nel Napoletano

La sezione di Torre del Greco (in provincia di Napoli) dell'Ascom ha deciso di lanciare un'iniziativa per raccogliere fondi utili all'acquisto di un ventilatore polmonare da donare all'ospedale Maresca. A tal fine, la sede comunale dell'associazione commercianti ha richiesto un preventivo alla Siare Engineering International Group di Crespellano Valsamoggia (in provincia di Bologna), società che ha prodotto e fornito ventilatori polmonari in Lombardia ed Emilia.

11:20 – Pazienti positivi negli ospedali Asl Napoli 2 Nord

Da oggi tutti gli ospedali dell’Asl Napoli 2 Nord accoglieranno pazienti Covid-19. Le terapie intensive e le Medicine d'urgenza degli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore, dopo quello di Pozzuoli, prenderanno in carico i casi di Covid-19 provenienti da altre strutture. Gli ospedali sono stati autorizzati ad attivare il protocollo sperimentale che prevede l'utilizzo del farmaco antiartrite “Tocilizumab”. Al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore sono attivi, da oggi, 4 posti letto di terapia intensiva e 2 di subintensiva; al San Giuliano di Giugliano, 4 posti letto di terapia intensiva. Una disponibilità che si aggiunge a quella dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, con 4 posti di terapia intensiva e 5 di subintensiva, e al Rizzoli di Ischia, con 2 posti di terapia intensiva.

10:48 - De Luca: “Fermare gli arrivi dalle altre regioni”

"Ho rivolto un invito al Governo affinché vengano assunte misure drastiche per evitare o controllare l'arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato. Ho già sottolineato il pericolo eccezionale che può derivare da spostamenti incontrollati che si andrebbero a sommare a quelli delle settimane scorse", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Tali flussi renderebbero davvero ingovernabile la situazione in Campania - sottolinea - Attendiamo un confronto di merito urgente con il Governo su questa nuova grave emergenza che si profila".

10:35 – Napoli, in arrivo i termoscanner per il carcere di Poggioreale

A breve verrà installato un termoscanner nel carcere di Poggioreale con il quale sarà rilevata la temperatura di coloro che si recano nella casa circondariale napoletana. Lo rende noto l'Osapp. Nell'ambito delle misure emanate per contrastare la diffusione del coronavirus inoltre, sono stati già predisposti i dispenser di gel disinfettante, in tutti i posti di servizio per personale e detenuti, c'è stata una prima distribuzione dei dispositivi protezione individuale. Infine è stato soppresso il servizio bar ed è tenuto sotto controllo il rispetto delle distanze minime individuali. "Confidiamo anche nel buon senso dei familiari dei ristretti, nonché in tutti coloro che potrebbero essere vettori del virus", dice il vice segretario regionale dell'Osapp Luigi Castaldo che auspica "maggiore celerità negli investimenti per la tutela della sicurezza e della salute e maggiore gratitudine per il delicato e rischioso compito etico-sociale della Polizia Penitenziaria".

10:31 – Chiusa passeggiata del Porto a Torre del Greco

Dopo avere istituito la ''zona rossa'' nell'area mercatale compresa tra via Falanga e via Teatro, a Torre del Greco (Napoli) è stata chiusa anche la ''passeggiata'' del porto. È quanto ha stabilito la Capitaneria di Porto, che ha deciso di interdire la camminata sul molo di Levante. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba. ''Si tratta di misure straordinarie per eventi straordinari – spiega Palomba – I cittadini devono comprendere che non si può più essere superficiali nell'esecuzione delle misure di contenimento imposte dal Governo. Oggi è il tempo della responsabilità di tutti e di ciascuno per la propria parte. Non è più possibile transigere. Bisogna attivarsi con consapevolezza per superare questa emergenza''.

10:15 – Castel Volturno, il sindaco: “Serve l'esercito”

Chiede la presenza dell'esercito, il sindaco di Castel Volturno, comune del Casertano che conta una numerosa presenza di immigrati. "In questi giorni - spiega il primo cittadino Luigi Petrella - stiamo consegnando a tanti immigrati gli alimenti forniti dalla Caritas e da altre associazioni, e la situazione sembra essere sotto controllo. C'è stata qualche protesta ma è rientrata. Però se il blocco continuerà anche dopo il 3 aprile, come sembra ormai certo, chi li controllerà tutti gli immigrati non regolari, quasi 15mila, che avranno bisogno di lavorare per sopravvivere? E se qualcuno di loro dovesse risultare contagiato? Queste persone già vivono una situazione di grande precarietà economica e sanitaria. L'esercito è necessario. Spero che Governo e Regione se ne rendano conto se vogliono evitare il collasso di tutto il sistema".

9:45 – I contagi in Campania

L'Unità di Crisi della regione Campania comunica che dal pomeriggio sono stati analizzati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 184 tamponi, di cui 34 risultati positivi, presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi 38 tamponi, di cui 4 risultati positivi, presso il centro di riferimento della Federico II 17 tamponi, di cui 2 risultati positivi, presso il centro di riferimento dell'ospedale San Paolo 24 tamponi di cui 5 risultati positivi, presso il centro di riferimento dell'ospedale Moscati 80 tamponi di cui 18 risultati positivi. Totale positivi sessioni pomeriggio-sera: 63, totale positivi di venerdì 20 marzo: 88, Totale positivi in Campania: 837.

9:33 – Le gridano: “Torna a Casa”, ma è una farmacista

Una sera le hanno buttato addosso un secchio d'acqua. La sera successiva mentre stava tornando a casa con la sorella con la bici, una signora ha urlato "andate a casa". Ma la donna è una farmacista salernitana ed è stata vittima di insulti da parte dei cittadini affacciati ai balconi. "Mi rivolgo alla persona che l'altro giorno mi ha buttato un secchio di acqua addosso per farmi andare a casa... mentre stavo organizzando, davanti alla farmacia, la disinfezione dei locali lavorativi - scrive sui social - Ed anche alla signora che ieri sera ha urlato contro me e mia sorella che tornavamo dal lavoro con le nostre biciclette, ovviamente distanziate: "Andate a casa!"...alle 20,40". "Come ci piacerebbe stare a casa, poterci proteggere di più! Invece il nostro ruolo è quello di aiutare, con il nostro lavoro di farmaciste, la salute pubblica – spiega – Cerchiamo di dare il massimo con passione e dedizione. Ma abitiamo distanti dalla farmacia e dobbiamo pur tornare a casa! Lo facciamo con la bicicletta evitando di pedalare sotto i balconi per paura che qualcuno ci possa colpire pensando che siamo due irresponsabili". "Come è capitato a noi, sarà capitato ad altri che, come noi, lavorano per l'utenza e per i beni essenziali- conclude- Andrà tutto bene... vero , meglio rimanere a casa... per tutti coloro che possono. Forza e coraggio! Passerà!Abbiamo già avuto epidemie , in passato non c'erano tanti mezzi per curare... oggi ne abbiamo tanti di più ma quello più importante è quello del buon senso"

9:14 – La testimonianza di un infermiere contagiato

"Non sono qui in vacanza e non sono scappato dal virus. Sono un infermiere che è stato in prima linea in Lombardia, e venuto qui per lavorare con un contratto a tempo determinato all'ospedale del Mare per aiutare i miei corregionali", ha detto il giovane risultato positivo al Covid19 ad Acerra (Napoli), con un video postato su Facebook, ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini dopo che la notizia era stata resa nota ed aveva visto commenti disparati ed anche offensivi sui social network. "Sto qui da domenica - ha aggiunto - e ho scelto di autoisolarmi. Ho contratto questo virus per aiutare la gente e sono tornato qui con la voglia di aiutare anche i miei concittadini. Spero che la sintomatologia non si presenti e che l'isolamento termini presto. Ripeterò il tampone ogni 15 giorni fino alla negatività completa per poi tornare al lavoro e fronteggiare l'emergenza Covid anche qui". L'infermiere ha anche tranquillizzato i cittadini di Acerra su eventuali contatti precedenti alla notizia della positività del tampone.

9:00 – De Luca: “Stop ai cantieri”

Stop ai cantieri edili privati, salvo gli interventi urgenti per garantire la sicurezza degli immobili, e valutazione della possibilità di rinviare i lavori nei cantieri a committenza pubblica, ovviamente a eccezione di quelli riguardanti edilizia sanitaria e reti di pubblica utilità. Lo stabilisce, fino al 3 aprile, una ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nel caso in cui i lavori proseguano per ragioni di urgenza, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale. Nella stessa ordinanza De Luca richiama le Amministrazioni pubbliche al rispetto delle norme vigenti su limitazione della presenza del personale e telelavoro. La presenza fisica dei dipendenti deve essere limitata ai soli casi strettamente indispensabili e l'accesso del pubblico va disciplinato comunque mediante prenotazione.

