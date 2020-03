Droga, 23 chili di stupefacente sequestrati dai carabinieri a Caserta

I carabinieri di Caserta hanno sequestrato un totale di 23 chili di hashish e marijuana nell'area industriale della città all'interno di un impianto di stoccaggio merci. Lo stupefacente era confezionato in buste di cellophane sigillate e nascosto in cassettiere da ufficio metalliche provenienti dalla Spagna. In totale, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno trovato 19 confezioni di marijuana per 17 chili di peso e 6 chili di hashish, suddivisi in 15 panetti. Il 16 Marzo i Carabinieri avevano sequestrato 48 chili di marijuana, nascosti ancora in componenti di arredo per uffici.