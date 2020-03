Coronavirus Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 87 i casi di coronavirus riscontrati in Campania nella giornata di ieri. Il totale dei contagiati sale a 641. Ad Avellino, anche le suore in convento si sono messe all'opera per la realizzazione di mascherine.

9:18 - Denunciato pasticcere a Napoli

A Marano di Napoli un pasticcere è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dopo che i carabinieri hanno trovato il suo negozio aperto nonostante l'obbligo di chiusura imposto dal governo per contenere l'emergenza coronavirus. I militari hanno scoperto il laboratorio dopo che il pasticcere aveva pubblicizzato sui social la vendita a domicilio delle famose zeppole di San Giuseppe per la festa del papà. All'interno del locale amarene sciroppate, vari ingredienti e l'impasto pronto per la preparazione dei dolci. La pasticceria è stata sequestrata e segnalata alle autorità competenti per la sospensione della licenza, mentre il titolare e tre dipendenti sono stati denunciati. Il decreto governativo prevede infatti la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

8:27 - Suore dei conventi di Avellino realizzano mascherine

Anche le suore in convento si sono messe all'opera per la realizzazione di mascherine. Nella diocesi di Avellino, "due dei monasteri sono attualmente impegnati nella realizzazione di mascherine: le suore Oblate di Avellino e le suore Benedettine di Mercogliano ne hanno già realizzate qualche centinaio per distribuirle a quanti ne facciano richiesta nella diocesi". Lo ha riferito a Vatican News lo stesso vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.

7:01 - In Campania 87 casi in più, totale sale a 641

Sono 87 i casi di Coronavirus riscontrati in Campania nella giornata di ieri. Il totale dei contagiati sale a 641. A quanto riporta l'Unità di Crisi della Regione Campania, nel pomeriggio di ieri sono stati esaminati: presso l'ospedale Cotugno 174 tamponi di cui 44 risultati positivi; presso l'ospedale Moscati 39 tamponi di cui 13 risultati positivi; presso l'ospedale Sant'Anna 46 tamponi di cui 5 risultati positivi; presso la Federico II 26 tamponi di cui 1 risultato positivo; presso l'Ospedale San Paolo 23 tamponi di cui 1 risultato positivo. Come per gli altri fino ad ora esaminati, anche per questi 64 (che vanno ad aggiungersi ai 23 positivi diagnosticati nella mattinata di ieri) si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In tutto sono 416 i tamponi fatti ieri.

Data ultima modifica 19 marzo 2020 ore 09:43