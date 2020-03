Sono saliti a 460 i casi di coronavirus in Campania. Il dato è stato reso noto ieri sera dall’Unità di Crisi della Regione, comunicando che nel corso della giornata sono risultate positive 60 persone. Due le persone decedute ieri, entrambe di Santa Maria Capua Vetere: si tratta di un 70enne e una donna di 91 anni.

Intanto, sabato scorso è stato sanificato il palazzo della Regione, in via santa Lucia, a Napoli, dopo che un consulente esterno è risultato positivo. L’uomo, che non ha avuto contatti diretti con il governatore Vincenzo De Luca, è in buone condizioni. Ora si trova in isolamento domiciliare. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

I tamponi

Nella giornata di ieri, sono stati 353 i tamponi analizzati in Campania. Tra pomeriggio e sera, all’ospedale Cotugno di Napoli ne sono stati esaminati 213, di cui 44 sono risultati positivi. A questi vanno aggiunti altri 4 che avevano dato lo stesso esito in mattinata. Al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, invece, sono stati 29 i tamponi analizzati, 5 dei quali sono risultati positivi. Infine, all'ospedale Moscati di Avellino sono stati 7 i tamponi positivi. Per tutti si attende ora la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità.