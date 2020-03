Salerno, vasto incendio nel deposito di un supermercato

Un vasto incendio si è sviluppato verso le 18 di ieri nel deposito del supermercato 365 di via Mobilio a Salerno. L'area è ubicata all'esterno del market, è recintata e chiusa con un cancello.

L'incendio

Da una prima ricostruzione si ipotizza che il rogo possa essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta non spento completamente. L'incendio, considerata la presenza di numerosi cartoni, si è alimentato in pochi istanti, generando fiamme altissime che hanno messo in allarme i residenti dei palazzi attigui. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e hanno operato sia da via Mobilio che dal lato dell'ingresso di via Vinciprova. Gli agenti della polizia locale di Salerno hanno provveduto a chiudere la strada per permettere l'intervento dei caschi rossi. Sul caso indagano i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Salerno. L'incendio potrebbe aver danneggiato i motori dei frigoriferi del supermercato ma la conta dei danni potrà essere effettuata soltanto al termine delle operazioni di spegnimento.