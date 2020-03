Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha fatto sapere che il primo residente in città a essere risultato positivo al coronavirus è stato dichiarato guarito. L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha annunciato che da oggi, a mezzogiorno, tutte le campane della diocesi di Napoli suoneranno contemporaneamente "come segno di vicinanza" ai fedeli in questi giorni "di emergenza". Nella notte a Napoli due ragazzi sono stati fermati mentre andava a casa di un amico per recuperare un joystick per consolle. (LIVE)

"State a casa", a Napoli strade del centro deserte

"Restate in casa", dall'altoparlante del furgoncino della Protezione civile comunale, a Napoli, una voce diffonde questo messaggio. Il mezzo percorre a lenta velocità un Corso Umberto I, tra le arterie principali del centro della città, solitamente trafficata a qualsiasi ora del giorno e della notte, e ora deserto: si contano sui marciapiedi non più di sette persone, qualcuna con il cane, altri con le buste della spesa. Dal megafono, una voce spiega che per contenere il contagio "i cittadini devono restare a casa".

Famiglie uscite da isolamento a Trecase

È terminato il periodo di isolamento domiciliare a carico dei condomini del palazzo di Trecase, nel Napoletano, all'interno del quale si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Raffaele De Luca: ''I nuclei familiari in questione possano, quindi, tornare alla vita ordinaria con le limitazioni valevoli per tutti''. Restano invece ancora per qualche giorno in isolamento il marito dell'insegnante risultata positiva al Covid-19 e i figli minori, che sono monitorati costantemente. ''Nessuno di loro comunque presenta sintomi tali da richiedere l'intervento dei medici''.

Guarito il primo contagiato di Pozzuoli



È stato dichiarato guarito il primo cittadino residente a Pozzuoli colpito dal contagio del Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook, dando seguito ad una comunicazione trasmessa dall'Unità di Crisi della Regione Campania. L'uomo è un giovane professionista residente a Licola che avrebbe contratto il virus in seguito ad un viaggio fuori regione. Nel contempo Figliolia informa che i casi positivi a Pozzuoli sono 5 e che nelle ultime 24 ore non si sono registrate altre positività. Nel ribadire che sarà costante l'aggiornamento sull'evoluzione della situazione sanitaria, ricorda a tutti i concittadini che "È vietato uscire di casa se non per motivi necessari ed urgenti'.

Denunciati due ragazzi a Napoli

Due giovani che si trovavano nella centrale via Toledo a Napoli, sono stati fermati dai carabinieri verso la mezzanotte, i due si sono giustificati dicendo che erano diretti a casa di un amico per recuperare un joystick per consolle. I militari della compagnia Centro hanno denunciato i giovani, di 21 e 22 anni, perché in strada senza un giustificato motivo. Continuano in tutto il territorio i controlli dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Cardinale Sepe: “Suono delle campane come segno di vicinanza”

Da oggi a mezzogiorno tutte le campane della diocesi di Napoli suoneranno contemporaneamente "come segno di vicinanza" ai fedeli in questi giorni "di emergenza" per il coronavirus. Lo ha annunciato l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, al termine della messa che è stata trasmessa dall'emittente televisiva "Canale 21". Alla fine della celebrazione Sepe ha anche recitato una preghiera affidando al Signore gli ammalati, le famiglie e tutti gli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea.

Da domani riduzione servizio linee Eav

Riduzione del 50% del programma di esercizio ferroviario e automobilistico. È quello che adotterà da domani l'Ente autonomo Volturno e che è contenuto in un documento firmato dal presidente Umberto De Gregorio fatto pervenire tra gli altri al direttore generale per la mobilità della giunta regionale della Campania.

Allievi cinesi del Conservatorio Nicola Sala donano 300 mascherine

Gli allievi di nazionalità cinese del Conservatorio di Musica ' Nicola Sala' di Benevento donano 300 mascherine chirurgiche alla città per fronteggiare l'emergenza da coronavirus. Lo rendono noto il direttore del Conservatorio, Giuseppe Ilario, ed il presidente Antonio Verga. Gli allievi di nazionalità cinese del Conservatorio "Nicola Sala", riuniti nell'Associazione Orfeo presieduta dall'allieva Zhao Pieye (Lavinia), consegneranno domani le 300 mascherine chirurgiche nelle mani di Antonio Cappetta, prefetto di Benevento, "dove - dice il direttore Ilario - sono graditi ospiti e studiano con profitto".

Data ultima modifica 15 marzo 2020 ore 13:00