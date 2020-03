Il deputato salernitano Edmondo Cirielli, risultato positivo nei giorni scorsi al coronavirus, è stato trasportato ieri sera all’ospedale "Cotugno" di Napoli a causa di una lieve dispnea, che ha reso necessario il ricovero nella struttura specializzata partenopea. Stando a quanto si apprende, la situazione è sotto controllo e in giornata il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati sarà sottoposto a una Tac. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Dopo aver appreso della positività al covid19, giovedì lo stesso deputato aveva pubblicato su Facebook un lungo messaggio in cui confessava le sue preoccupazioni, in particolare per il figlio neonato che aveva trascorso la notte con la febbre.

Asl Caserta: "Mancano mascherine"

Chiedono più mascherine e protocolli uniformi di gestione dei pazienti i medici in servizio negli ospedali dell'Asl Caserta. Tramite un comunicato firmato da undici sigle sindacali, hanno voluto sottolineare le criticità di questi giorni, come la mancanza di dispositivi di protezione - le mascherine ad oggi vengono fornite solo ai lavoratori che entrano in contatto con i casi sospetti - e procedure per l'accoglienza dei possibili pazienti contagiati che siano uguali in tutti gli ospedali della provincia, a differenza di quanto accade ora. Inoltre, hanno chiesto l'istituzione immediata di "Unità di Crisi", sia centrale, sia nei vari presidi sparsi sul territorio, che prevedano la presenza di rappresentanti del management, del personale sanitario esperto in emergenza-urgenza, ospedaliero e appartenente all'emergenza territoriale 118 e con coordinamento diretto e continuo con le organizzazioni sindacali.