Le chiese della diocesi Diocesi di Teggiano-Policastro (Salerno) resteranno chiuse fino al prossimo 3 aprile. Lo ha deciso il vescovo, monsignor Antonio De Luca, al fine di "evitare qualsiasi qualsiasi possibilità di contagio" da coronavirus. In totale, sono 81 gli edifici religiosi oggetto del provvedimento, ubicati in 41 comuni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Denunciati 5 giovani

Intanto, proseguono i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive dettate dal governo. Ieri, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno denunciato e segnalato alla prefettura di Salerno quattro studenti e un operatore socio sanitario, tutti tra i 22 e i 26 anni, i quali, nonostante i divieti, avevano organizzato un festino a base di alcol e droga all’interno di una ex struttura ricettiva a Casalbuono.

I casi in Regione

Per quanto riguarda il numero dei contagi in Campania, nella tarda serata di ieri l’Unità di crisi regionale ha comunicato che i casi avevano raggiunto quota 222. Nel pomeriggio sono stati 147 i tamponi eseguiti all’ospedale Cotugno, 22 dei quali risultati positivi, mentre altri 20 casi erano stati accertati in mattinata. Si attende ora la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

A Capri consegne gratuite a domicilio per over 65

Anche a Capri prendono il via iniziative dedicate agli over 65, i più a rischio in caso di contagio. Da domani, il Comune attiverà infatti un servizio gratuito di consegna domicilio della spesa alimentare, di generi di prima necessità e di medicine, grazie alla collaborazione tra l'assessorato ai servizi sociali e le associazioni e volontari.

Data ultima modifica 13 marzo 2020 ore 11:37