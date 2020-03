Pozzuoli, guasto a una condotta: quartiere Monterusciello senza acqua

Il guasto improvviso di una condotta nel quartiere di Monterusciello, in via Marotta, a Pozzuoli (in provincia di Napoli), provocherà l'interruzione dalle 21 di oggi e per l'intera notte della fornitura di acqua potabile in tutte le residenze dell’area. Si tratta del secondo caso nel giro di una settimana: lo scorso 2 marzo la rottura di una tubatura nel Comune di Napoli ha fatto mancare l’acqua nel centro storico del paese.

I lavori di riparazione

L’intervento di riparazione verrà eseguito con procedura d'urgenza durante le ore buie per ridurre problemi di approvvigionamento sia alle utenze per civili abitazioni, sia alle utenze commerciali e uffici. Inoltre, per favorire i lavori, sarà istituito il divieto di transito dall'incrocio di via Italo Svevo con l'incrocio di via Salvatore Di Giacomo.