Caserta, evade quattro volte dai domiciliari in quattro giorni: preso

Nel giro di quattro giorni è evaso quattro volte dagli arresti domiciliari: protagonista della vicenda un 40enne di Acerra (Napoli), detenuto in una comunità di Maddaloni (Caserta).

La serie di evasioni

L'uomo è evaso la prima volta domenica scorsa, primo marzo. Subito rintracciato e arrestato dai carabinieri, è stato giudicato per direttissima dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il giorno seguente e rimesso ai domiciliari presso la stessa comunità. Il giorno stesso, domenica 2 marzo, è fuggito nuovamente e ancora una volta è stato riacciuffato dai carabinieri. Il giorno dopo è stato di nuovo processato per direttissima e rimesso ai domiciliari, ma dopo poche ore, la sera stessa, ha scavalcato il muro ed è evaso di nuovo. Arrestato ancora una volta, la terza in tre giorni, è evaso ancora qualche ora dopo. Il 40enne è finito di nuovo in manette e davanti al giudice per essere di nuovo processato questa mattina.