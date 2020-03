"Tutte le attività giurisdizionali ed amministrative, non di somma urgenza, degli uffici giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Napoli sono sospese nei giorni 6, 7 e 9 marzo", questa la decisione adottata dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Procura Generale al termine di un tavolo tecnico, che si è svolto oggi nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, dopo che un magistrato, di rientro da un periodo di congedo in Lombardia, è risultato positivo al coronavirus. (LIVE)

Le restrizioni al tribunale di Napoli

La Corte di Appello ha inoltre deciso che resteranno a casa fino al prossimo 17 marzo i magistrati e il personale amministrativo in servizio nella IV e V sezione penale che lunedì scorso, giorno in cui è rientrato il magistrato, si erano recati al lavoro. Dal 6 al 9 marzo sarà eseguita una nuova sanificazione in tutti gli uffici del Palazzo di Giustizia partenopeo. Magistrati e personale amministrativo sono autorizzati all'assenza, in quei giorni e tutti i giudizi fissati per queste date verranno rinviati.